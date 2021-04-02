В Госсовете выступили против запрета детям пользоваться соцсетями

Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина не поддержала предложение детского омбудсмена запретить несовершеннолетним до 14 лет пользоваться социальными сетями. «У нас цифровая трансформация уже у каждого в голове. У нас в 14 лет уже паспорт получают. Дети должны быть в этот мир органично вписаны»,— заявила она на круглом столе в республиканском парламенте.

Госпожа Маврина считает нецелесообразным «ограничивать детей пользоваться этими средствами, которые в принципе созданы, чтобы помогать в общении». «Скорее, надо родителей учить воспитывать детей тому, что это средство для решения вопросов, а не для того, чтобы там жить — в социальных сетях»,— заключила депутат.

Напомним, ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о необходимости ввести возрастной ценз для регистрации аккаунтов в социальных сетях. Она считает, что дети не должны пользоваться соцсетями до 14 лет (или даже до 16 лет), а после этого возраста им позволительно заводить аккаунты только с согласия родителей.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"