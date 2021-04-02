Сколько стоят солнечные установки

Сейчас капитальные затраты на установку солнечной генерации приближаются к 60 тыс. руб. за 1 кВт установленной мощности, по оценкам ассоциации «Цель номер семь». Выбор модулей огромен: по оценкам партнера Vygon Consulting Алексея Жихарева, на рынке работают около 70 компаний по установке солнечных панелей. Спросом пользуются азиатские панели, частные лица чаще покупают модули на 3–5 кВт, а бизнес — на 30 кВт, говорит коммерческий директор компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. Установка аккумулятора может увеличить общую стоимость системы примерно вдвое, говорит он.

Полина Смертина