Для спасения Камили Загидуллиной не хватает 885 545 руб.

Заведующий отделением детской кардиологии госпиталя Сан-Жуан-де-Деу Жуан Санчес де Толедо (Барселона, Испания): «Летом 2020 года мы провели Камиле операцию — восстановили левые легочные артерии и при помощи клапансодержащего кондуита подключили их к системе кровообращения. Сейчас мы планируем провести зондирование с установкой стентов в сузившиеся сосуды и решить вопрос об операции по восстановлению кровотока в правых легочных артериях. Ситуация сложная, возможно, нам придется экстренно решать вопрос об открытой операции уже в ходе зондирования. Если все пройдет хорошо, то мы дадим девочке восстановиться и перенесем основное хирургическое вмешательство на осень».

Стоимость операции 3 910 500 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 1 438 955 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 550 000 руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 885 545 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Камилю Загидуллину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Камили — Фарида Мидхатовича Загидуллина. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда