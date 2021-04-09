Маньяки в кино убивают, чтобы...

Райан Мёрфи готовит сериал о Джеффри Дамере, Александр Роднянский — о серийном убийце из Хакасии, Дмитрий Нагиев играет Андрея Чикатило, скоро выходят очередная серия хоррор-франшизы «Пила» и британский сериал о маньяке «Змей». На волне очередной маньякомании Weekend вспоминает самых известных серийных киноубийц и то, о чем обычно забывают сразу после просмотра,— из-за чего именно они убивают

Текст: Никита Солдатов

спасти человечество

«Семь», 1995

Джон Доу

Эндрю Кевин Уокер, сценарист фильма «Семь» Я жил в Нью-Йорке в конце 1980-х, когда бушевала эпидемия крэка, на Таймс-сквер лучше было вообще не соваться, а на каждом углу было буквально по смертному греху во плоти. Человек, слишком чувствительный к несправедливости, от такого сойдет с ума.

Джон Доу Кого вы называете невинными? Мерзкого толстяка, который еле ходит и один вид которого вызывает тошноту? Или лживого адвоката, ради денег выгораживающего убийц и насильников? Они невинные? Да вы шутите!

Фанатичный католик Джон Доу считает себя посланником бога и видит свою миссию в том, чтобы открыть людям глаза на их жизнь во грехе. Он отбирает тех, кто олицетворяет один из семи смертных грехов, и показательно убивает: толстяка (чревоугодие) заставляет есть, пока у того не разорвет желудок, наркомана (праздность) привязывает к постели на год и т.д.

Фото: New Line Cinema

Триллер Дэвида Финчера с революционным для тогдашнего Голливуда отсутствием хеппи-энда критики в один голос назвали самой жуткой картиной о серийном убийце. Одержимый манией величия, расчетливый и лишенный даже отрицательного обаяния Джон Доу выглядит абсолютно реальным. Как раз на создании максимально реалистичных социопатов Финчер, до успеха «Семи» собиравшийся бросать кино, построит свою карьеру.

стать героями современности

«Прирожденные убийцы», 1994

Микки и Мэллори Нокс

Оливер Стоун, режиссер фильма «Прирожденные убийцы» Они живут в ритме новостей — шок, шок, сенсация, еще больше и быстрее, чтобы не упустить зрителя. Убийство превратилось в развлечение, и даже на первой странице The New York Times теперь пишут о том, что «жена отрезала мужу член».

Микки Нокс А как насчет чертового ублюдка Теда Банди? У нас выше рейтинги? А Мэнсон? Довольно-таки сложно переплюнуть короля.

Молодожены Микки и Мэллори Нокс — реднеки, обожающие Бонни и Клайда,— убивают, насилуют и грабят почти всех, кто попадается им на пути, но некоторых своих жертв оставляют в живых — чтобы те рассказали о них журналистам. Ноксы становятся героями прессы и телевидения, их преступлениям посвящают телешоу «Американские маньяки». Теперь они спешат найти новые жертвы, чтобы поддерживать свою популярность.

Фото: Warner Bros.

«Прирожденные убийцы» вышли в прокат через несколько месяцев после суда над О. Джей Симпсоном, который стал главным медиасобытием начала 1990-х. Стоун, считавший, что его фильм продемонстрирует, как заполнение новостной повестки преступлениями провоцирует рост преступности, обманулся в своих расчетах: картина была воспринята как апология жестокости. Микки и Мэллори стали новыми Бонни и Клайдом: после выхода фильма почти все серийные убийцы, убивавшие в парах, объявлялись подражателями Ноксов.

выполнить волю семьи

«Техасская резня бензопилой», 1974

Кожаное Лицо

Тоуб Хупер, режиссер фильма «Техасская резня бензопилой» Кожаное Лицо — невыросший ребенок, с которым в детстве сделали что-то такое, о чем не хочется даже думать.

Дедушка Сойер Кожаному Лицу Чертов дурень, ты посмотри, изрезал своей бензопилой всю дверь, да еще и детей упустил!

Кожаное Лицо — огромный, неуклюжий немой в маске из человеческой кожи, вызывающий ужас у любого, кто его видит,— сам живет в постоянном страхе: он боится своих родных. Оставшееся в одиночестве в заброшенной техасской деревне семейство бывших мясников начинает есть людей. Ловлю и забой случайных прохожих — ими всегда оказываются подростки — по приказу родственников выполняет Кожаное Лицо.

Фото: Vortex

Самый страшный фильм, по мнению чуть ли не всех мастеров хоррора — от Сэма Рейми до Гильермо дель Торо,— и первый успешный слэшер, где в кадре нет никакой резни, а бензопила идет в ход единственный раз (когда жертве удается спастись), породил новый образ серийного убийцы — человека без лица и без голоса.

покарать за губительный разврат

«Пятница, 13-е», 1980

Памела Вурхис

Виктор Миллер, сценарист фильма «Пятница, 13-е» Я все детство мечтал о такой матери, как миссис Вурхис, которая убьет любого, кто меня буллит.

Миссис Вурхис Иди ко мне, милок. Тебе-то полегче будет умирать, чем моему Джейсону.

Памела Вурхис, обезумевшая от горя мать-одиночка, убивает вожатых детского летнего лагеря, в котором погиб ее сын, а сам лагерь поджигает. Над инвалидом детства Джейсоном издевались сверстники, и он, чтобы доказать им свою полноценность, решил переплыть озеро и утонул. Вурхис винит в его смерти вожатых, которые, когда Джейсон тонул, занимались сексом. Когда спустя 30 лет лагерь откроется вновь, Памела вернется и продолжит вендетту против «аморальных вожатых» — в этот раз с голосом Джейсона в голове, приказывающим ей убивать.

Фото: Paramount Pictures

Микробюджетный ужастик «Пятница, 13-е» породил многомиллионную франшизу, включающую больше десятка фильмов, комиксов и компьютерных игр, а смерть сексуально озабоченных подростков от руки серийного убийцы после этого фильма превратилась в обязательный штамп для дешевых слэшеров. Фиксация Памелы Вурхис именно на «разврате и похоти» совпадает с современной фильму повесткой крайних американских консерваторов конца 1970-х, для которых «развратные» подростки были едва ли не причиной всех бед.

заставить ценить жизнь

«Пила», 2004

Джон Крамер

Тобин Белл, исполнитель роли Джона Крамера Мы живем в мире, где люди вечно расстроены по какому-то поводу, но ни хрена с этим не делают. Джон не такой, он хоть что-то да делает.

Джон Крамер В большинстве своем люди так неблагодарны за то, что они живы. Но не ты, больше не ты...

Гениальный инженер Джон Крамер начинает убивать, когда узнает, что смертельно болен. Крамер выбирает людей — от наркоманки до фотографа-вуайериста,— которые, по его мнению, недостаточно ценят жизнь, и устраивает с ними смертельную игру: создает ситуации, в которых герои вынуждены убивать друг друга, чтобы спасти себя.

Фото: Lions Gate Films

Сценарист «Пилы» Ли Уоннелл придумал Джона Крамера, когда сидел в очереди к врачу и представлял, как после оглашения смертельного диагноза сойдет с ума. Продюсеры будущего фильма не верили в успех нетрадиционного для жанра героя и предлагали отказаться от темы его болезни, утверждая, что зрители должны бояться убийцу, а не думать одновременно о возможности собственной смертельной болезни и безумия. Однако Ли со своим соавтором режиссером Джеймсом Ваном настояли — и не прогадали: «Пила» стала самым кассовым фильмом ужасов десятилетия.

дать волю гневу

«Американский психопат», 2000

Патрик Бейтман

Мэри Хэррон, режиссер фильма «Американский психопат» Бейтман с его одержимостью статусом, неуверенностью в себе и насилием по отношению к другим — просто американский капитализм во плоти.

Патрик Бейтман У меня есть все признаки человеческого существа — кровь, плоть, кожа, волосы — и никаких человеческих чувств, кроме жадности и отвращения.

Первыми жертвами успешного инвестиционного банкира Патрика Бейтмана становятся бездомный и его собака — на них он вымещает злобу за то, что визитные карточки его коллеги оказались лучше. С этого момента всякий раз, как Бейтман заметит, что чьи-то успехи более заметны, чем его собственные, он будет впадать в неконтролируемый гнев и убивать тех, кто окажется под рукой.

Фото: Am Psycho Productions/Lions Gate Films Inc./Universal Pictures

Режиссер Мэри Хэррон считала, что снятый ею сатирический хоррор из жизни обитателей Уолл-стрит высмеивает культуру яппи с ее демонстративным потреблением, а главный герой, зацикленный на том, как выглядит в чужих глазах, предстает карикатурой на серийного убийцу. Но, по ее рассказам, настоящие работники Уолл-стрит признавались ей, что Патрик Бейтман стал для них ролевой моделью — во всем, кроме убийств.

ликвидировать грубость и вульгарность

«Молчание ягнят», 1991

Ганнибал Лектер

Энтони Хопкинс, исполнитель роли Ганнибала Лектера Лектер — это что-то среднее между Кэтрин Хепбёрн, Труменом Капоте и компьютером HAL 9000 из «Космической одиссеи». Говоря старомодно, настоящий джентльмен, только оказавшийся в лапах безумия.

Доктор Ганнибал Лектер Следует пользоваться любой представившейся возможностью съесть грубого человека.

Блестящий психиатр, знаток классической музыки, гурман Ганнибал Лектер начинает убивать — и съедать убитых — из-за патологического неприятия грубости и безвкусицы. Одними из его первых жертв становятся фальшивящий флейтист и слишком навязчивый агент по переписи населения.

Фото: Orion Pictures Corporation; Strong Heart/Demme Production

Энтони Хопкинс и режиссер фильма Джонатан Демми первыми в кино показали рафинированного убийцу-интеллектуала а-ля Дракула, только живого и без магических способностей. Ганнибал Лектер очаровывал едва ли не больше, чем пугал: нью-йоркские психотерапевты жаловались, что в течение года после премьеры примерно треть их пациентов рассказывали, что Лектер снится им — причем не в кошмарах,— и спрашивали, где можно найти такого же врача. На волне популярности сумасшедшего гения Лектера случился бум true-crime-документалок о серийных убийцах: в тех, кого прежде считали особо опасными преступниками, теперь пытались разглядеть хотя бы частичку хопкинского героя.