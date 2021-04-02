Попытки с пытками

В Семеновском районном суде допросили заключенного Владимира Виноградова, который, по версии следствия, получил неформальные полномочия надзирателя от бывшего начальника ИК-14 Василия Волошина. Арестанта обвинили в избиении до смерти другого заключенного, Александра Калякина, из-за неправильно заправленной кровати. Он заявил, что не трогал осужденного. Однако представитель семьи погибшего Сергей Шунин говорит, что показания подсудимого Виноградова опровергаются заявлениями свидетелей из бывших заключенных колонии, прославившейся пытками осужденных. Бывший начальник ИК-14 числится в международном розыске.



В Семенове продолжается судебное разбирательство обстоятельств гибели осужденного Александра Калякина, в 2012 году скончавшегося в ИК №14 в поселке Сухобезводное со следами многочисленных травм. Официальной причиной гибели арестанта руководство колонии называло кровоизлияние в мозг: осужденный якобы «шел и внезапно упал» от июльской жары. При этом патологоанатомы обнаружили множество несовместимых с жизнью травм, включая сломанные ребра, закрытую черепно-мозговую травму и внутренние кровоизлияния, а тело погибшего покрывали обильные гематомы.

Официальной причине смерти не поверили родители погибшего заключенного, так как их сын никогда не жаловался на здоровье. Отец Сергей Калякин обратился в Комитет против пыток, расследовавший странные обстоятельства смерти двух других заключенных — Александра Кулемина и Михаила Козлова, которые в ИК-14 также объясняли естественными причинами. Однако районные следователи долго не могли установить подозреваемых, пока руководство СУ СК РФ по Нижегородской области не изъяло материалы проверки на региональный уровень. Спустя восемь лет после смерти Александра Калякина обвинение по ч. 4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») предъявили заключенному Владимиру Виноградову. В тюремной среде он был известен как Виноград или Цыган и считался подручным начальника колонии Василия Волошина. Полковник ФСИН Волошин в 2015 году сбежал из России после обвинений в организации незаконной вырубки леса и хищении чужого имущества с использованием служебного положения, а впоследствии объявлен в международный розыск.

Владимира Виноградова начали судить еще в июне прошлого года. По данным следствия, обвиняемый считался неформальным надзирателем за новичками, которому дозволялось проводить разбирательства об инцидентах в отряде и наказывать сидельцев за проступки. Поводом для конфликта с недавно прибывшим в колонию Александром Калякиным стала неправильно заправленная кровать. Как следует из материалов дела, Цыган вызвал нового заключенного в каптерку, избил его руками и ногами, а также нанес не менее 15 ударов резиновой дубинкой. Александр Калякин оказался в тюремной больнице, однако в выходной день врачей там не было, и травмированный мужчина скончался в тот же вечер. В начале судебного процесса, выражая свою позицию по предъявленному обвинению, Владимир Виноградов частично признал вину. «У меня не было никакого умысла. Нанес пару ударов…», — заявил подсудимый.

Спустя десять месяцев на допросе в качестве обвиняемого он заявил о своей невиновности. Владимир Виноградов рассказал, что конфликт был спровоцирован погибшим Калякиным, его подсудимый охарактеризовал как «человека дерзкого», который сразу не понравился. По словам обвиняемого, фигурирующую в деле резиновую дубинку он никогда не использовал для побоев, а лишь пугал ею нарушителей, а сделана она была из микрофибры, поэтому не могла быть использована для телесных наказаний. Наряду с другими заключенными, неправильно заправившими кровати, Владимир Виноградов позвал Александра Калякина в каптерку, где они поругались, и Цыган отвесил ему затрещину. Затем, пояснил бывший надзиратель, он отправил провинившегося заключенного мыть туалеты и умывальники, а сам пошел докладывать о нарушении режима в администрацию колонии. Однако начальников не было на месте, Цыган вернулся в отряд, где обнаружил лежащего на полу уборной Александра Калякина с рассеченным ухом. Еще живого заключенного завернули в одеяло и понесли в медсанчасть, однако из-за отсутствия медицинской помощи он умер. При этом синяки на теле погибшего были уже по прибытии в колонию, рассказал Владимир Виноградов, подчеркнув, что докладывал об этом начальнику колонии Василию Волошину. На допросе обвиняемый предположил, что потерпевший почувствовал себя плохо во время уборки и упал, ударившись головой о раковину. Он не исключил, что Александр Калякин мог поссориться с кем-то из заключенных.

Адвокат Сергей Шунин, представляющий интересы семьи Александра Калякина, сомневается в правдивости этих показаний. По его словам, кроме Владимира Виноградова и других «надзирателей», рукоприкладство не дозволялось рядовым заключенным, и о любых конфликтах и драках немедленно докладывали руководству ИК. Кроме того, доводы подсудимого опровергаются показаниями свидетелей из бывших заключенных колонии. Несколько свидетелей показали, что в день смерти Александра Калякина из каптерки доносились его крики, затем его вынесли оттуда в одеяле и понесли в медсанчасть, а отряды №7 и №12 использовались в колонии как «пресс-хаты», где выбивали показания и часто били заключенных по любому поводу. Об инциденте с Александром Калякиным им приказали молчать, угрожая расправой, а Цыгана во время надзорных проверок прятали в других отрядах. Показания бывших соседей по отряду Владимир Виноградов считает оговором: «Я работал там десять лет, представляете, сколько народу через меня прошло? Вы, наверное, слышали, что меня вся Россия знает? Это даже смешно». Добавим, что обвиняемый доставляется в суд под госзащитой в целях его личной безопасности. Судебное следствие по этому делу продолжится 16 апреля. Что касается бывшего начальника ИК-14 Василия Волошина, предположительно он скрывается на Северном Кипре.

Иван Сергеев