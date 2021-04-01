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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Кубани возбудили уголовное дело против сотрудницы МВД, насмерть сбившей 8-летнего мальчика

Следственные органы возбудили уголовное дело против 40-летней полицейского группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району. Ее подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 8-летнего мальчика (ч.3 ст.264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, ДТП, в котором погиб ребенок, произошло днем 1 апреля 2021 года на улице Северной в поселке Южном. Сотрудница полиции за рулем «Рено Сандеро» не справилась с управлением и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по не регулируемому пешеходному переходу. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время назначена судебно-медицинская и научно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Решетняк


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