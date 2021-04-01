На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила подростка

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Динском районе Краснодарского края, в котором погиб 9-летний школьник. По информации ГУ МВД по региону, инцидент произошел сегодня, 1 апреля.

Водитель, управляя автомобилем марки Рено, двигаясь по улице Северной поселка Южного Динского района допустила наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался. Установлено, что автомобилем в личное время управляла полицейский комендантской группы ОМВД по Динскому району.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нрушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленное порядке.

Василий Хитрых