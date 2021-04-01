В Ярославской области началось весеннее половодье

В Ярославской области на Верхней Волге в районе Угличского и Рыбинского гидроузлов началось весеннее половодье, сообщается на официальном сайте каскада Верхневолжских ГЭС. В сообщении отмечается, что гидроузлы готовы к приему п прохождению половодья. В водохранилищах каскада имеются резервные емкости для приема воды, что может предотвратить возможные подтопления.

«По сообщению Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реках в бассейнах Угличского и Рыбинского водохранилищ началось половодье. Гидроэлектростанции Каскада Верхневолжских ГЭС полностью готовы к прохождению половодно-паводкового периода 2021 года»,— говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, из-за активного таяния снега боковой приток Рыбинского и Угличского водохранилищ значительно увеличился. Прогнозируется, что приток воды в Рыбинское водохранилище во время половодья составит 14,8 км при среднем значении 16,6 км. Угличское водохранилище по прогнозам примет 4,7 км3 воды, при среднем объеме половодья 5,6 км3.

О подготовке к весеннему паводку в 2021 году в материале “Ъ-Ярославль” – «На коротком паводке».

Дарья Сабаева