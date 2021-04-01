В Воронеже оправдали еще восьмерых задержанных на несогласованных митингах

Воронежская инициативная группа «После протеста» продолжает мониторинг итогов рассмотрения административных дел по статье 20.2 КоАП РФ — за участие в несогласованных митингах 23 и 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Советский и Ленинский районные суды Воронежа прекратили производство еще по восьми делам, подсчитали в группе. Одного из задержанных Ленинский райсуд оправдал из-за отсутствия состава преступления, делами оставшихся семерых занимался Советский райсуд. Он прекратил производства по ним из-за «малозначительности административного правонарушения» (ст. 2.9 КоАП), судья Алексей Кавешников объявил каждому задержанному устное замечание.

Отметим, что до этого было известно только об одном оправдательном решении, вынесенном 12 марта. По данным на 18 марта, суды вынесли 145 обвинительных решений по делам задержанных, девять протоколов об административных правонарушениях были отправлены судом обратно в отделы полиции из-за ошибок в материалах дел. Всего после 23 января в картотеках судов группа «После протеста» насчитала 349 таких дел.

О том, как в Воронеже прошла несанкционированная акция 23 января,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова