На Витязевской косе в Анапе снесли четыре самостроя

За последнее время на песчаных дюнах поселка Витязево в Анапе по решению суда снесли четыре самовольных построек из пяти. Так, участок на улице Скифской, 68 в администрация курорта предоставила в аренду предпринимателю под создание парка аттракционов. Не имея разрешительной документации, застройщик построил капитальные объекты. В 2019 году администрация подала иск о признании возведенных объектов самостроями и их демонтаже. В июне 2020 года арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование о сносе.

В феврале 2021 года подрядчики демонтировали трехэтажное и четырехэтажное здания, затем – двухэтажное и один фундамент. Оставшийся шестиэтажный объект уже снесли на две трети. Завершить демонтаж планируется к маю.

В целом за последние пять лет на Кубани количество самостроев уменьшилось на треть.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте Анапе возобновился снос капитальных сооружений, построенных на песчаных дюнах на Витязевской косе. В 2015 году этот участок предоставили в аренду местному предпринимателю под создание парка аттракционов. Кроме того, в 2018 году Анапский городской суд разрешил построить в дюнах спортивную базу из шести блоков, при этом высота зданий не должна была превышать три этажа. Однако застройщик участка требований не выполнил и возвел 10 объектов, из них шесть – пятиэтажных и четыре – четырехэтажных.

Василий Хитрых