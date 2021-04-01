Заказчик траулера, который перевернулся на «Пелле», может отказаться принимать судно

Заказчик рыболовного траулера, который перевернулся на заводе «Пелла» в Ленобласти, может отказаться от приемки судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на группу компаний «ФЭСТ».

В настоящее время траулер принадлежит «Пелле», но если судно будет передаваться ГК «ФЭСТ», то, по данным информационного агентства, будет учитываться произошедшее с траулером ЧП и «возникнет вопрос о целесообразности приемки этого судна». В ГК «ФЭСТ» ожидают получения экспертного заключения об инциденте.

Напомним, что 30 марта, около 15:15 строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на борт в ходе операции по кренованию. Из 80 рабочих, находившихся на судне, эвакуировалось 78 человек, еще двое были объявлены пропавшими. Позднее их тела обнаружили в трюме.