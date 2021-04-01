МИД выразил протест из-за продления тюремного срока россиянина в Литве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия литовского суда в отношении россиянина Юрия Меля «не останутся без последствий». Вчера, 31 марта, его истекший семилетний тюремный срок продлили с семи до десяти лет. МИД РФ требует немедленного освобождения российского гражданина.

«Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля. Ему предстоит теперь еще три года провести в тюрьме. Будем содействовать подаче его адвокатами апелляции в Верховный суд и дальнейшему обращению в международные судебные инстанции,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).— Мы требуем от литовского репрессивного режима немедленного освобождения невинно осужденного гражданина России Юрия Меля. Преступные действия Вильнюса не останутся без последствий».

Юрия Меля приговорили к семи годам тюрьмы по делу о гибели людей у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Его задержали в марте 2014 года, с этого времени он находится под стражей. В ноябре 2020 года апелляционный суд Литвы отказался смягчить приговор. Срок заключения истек в марте 2021 года.

В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, в январе 1991 года в Литве начались протесты, в республику были переброшены советские военные. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. По версии следствия, Юрий Мель был в одном из танков. В столкновениях тогда погибли 14 человек, более 1 тыс. были ранены.