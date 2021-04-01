Поддержкку МСП аудиторы признали неэффективной

Фото: пресс-служба гордумы

Аудиторы КСП проверили результаты реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за период с 2015 года. Она входит в муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика». Предметом проверки стала деятельность двух управлений мэрии: развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики и управления имущественных и земельных отношений.

Согласно паспорту подпрограммы, на реализацию ее мероприятий до 2019 года было заложено финансирование из городской казны – 20889 тыс. руб., из внебюджетных источников – 28000 тыс. руб. В 2019 году муниципальная программа была пролонгирована до 2024 года. Как показала проверка, денежные вливания на мероприятия подпрограммы были сделаны за весь период единожды - в 2015 году, и то за счет бюджетов других уровней. В тот год Воронеж стал одним из победителей федерального конкурсного отбора на предоставление субсидий по софинансированию первоначального взноса на покупку прицепов и полуприцепов, кранов, автобусов по лизинговым программам. Из 89 претендентов воронежского МСП были одобрены заявки 50 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аудиторы КСП утверждают в отчете, что ответственное структурное подразделение мэрии не контролировало, как тратились организациями полученные средства, создавались ли заявителями новые рабочие места. Между тем, некоторые компании прекратили свое существование. При этом общая сумма субсидий этим организациям составила около 4 млн руб., а 80 обещанных рабочих мест не было создано, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

Серьезные нарушения обнаружили и в выполнении обязательств управления имущественных и земельных отношений по предоставлению помещений в аренду для имущественной поддержки субъектов МСП. Как отметили аудиторы, в перечень муниципального имущества по этой подпрограмме включены подвалы многоквартирных домов, захламленные и требующие ремонта площади.

Контрольно-счетная палата дала рекомендации мэрии доработать подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», сделав ее более эффективной для развития малого и среднего предпринимательства в Воронеже.

Депутаты оставили отчет КСП на контроле и намерены в ближайшее время вернуться к предметному обсуждению обнаруженных аудиторами изъянов.