Finexpertiza: тамбовский бизнес нарастил обороты в январе-феврале, воронежский — снизил

Тамбовская область вошла в пятерку регионов, в которых обороты предприятий за январь-февраль 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные в своем исследовании приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. По подсчетам компании, в январе-феврале обороты предприятий выросли относительно прошлого года в 71 из 85 регионов. Тамбовская область оказалась третьей в этом рейтинге после Дагестана и Алтая с показателем 124,2 млрд руб. (рост на 29,9%). Этому, по мнению экспертов, способствовали торговые предприятия, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

В исследовании фигурируют два региона Черноземья, и второй, Воронежская область, напротив, оказался среди тех 13-ти, в которых обороты предприятий снизились. Воронежская область оказалась на девятом месте со снижением показателя на 1,7%, до 387,6 млрд руб.

В целом, по данным Finexpertiza, обороты российских компаний в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн руб., что на 3,2 трлн руб. (10,1%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. «Таким образом, бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем перед наступлением коронавирусного кризиса»,— отметили аналитики.

О том, как аналитики оценивают финансовые результаты компаний Черноземья в 2020-м, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова