Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили изменение климата

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудили по телефону взаимодействие стран по проблеме изменения климата, сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику. Мухаммед бен Сальман информировал о недавно выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, нацеленных на сокращение в Ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии… Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере»,— говорится в сообщении.

По чьей инициативе состоялся разговор, Кремль не уточняет.

Саудовская Аравия стремится сократить выбросы углерода, а также к 2030 году производить 50% энергии страны за счет возобновляемых источников. В настоящий момент страна занимает третье место в мире по добыче нефти, уступая США и России, а также лидирует среди стран—экспортеров нефти из альянса ОПЕК. В марте принц Мухаммед бен Сальман объявил о новой экологической программе, в которую входит план посадки 10 млрд деревьев в ближайшие годы.