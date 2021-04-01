Начался ремонт улицы Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода

Подрядчик ООО «Горстрой» приступил к благоустройству улицы Большой Покровской в преддверии юбилея Нижнего Новгорода. Работы будут вести без полного перекрытия пешеходной зоны, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ремонт пройдет на участке от улицы Октябрьской до улицы Малой Покровской. Территорию разделят на десять участков протяженностью около 250 м каждый. Перекрывать будут половину ширины участка, вторая часть останется свободной для прохода. Между перекрытыми частями улицы организуют проходы для работы магазинов и кафе.

Первым закроют участок от перекрестка с улицей Малой Покровской до дома №39б. Там поменяют опоры освещения, отремонтируют фасады, демонтируют клумбы и обустроят ливневую канализацию. Вторым перекроют участок от дома №39б до дома №31. Полный график перекрытий позже появится на сайте 800-летия города.

Как ранее сообщалось, стоимость работ в рамках совмещенного тендера по благоустройству участка Большой Покровской и Гребного канала составляет 412 млн руб. Компания стала единственным подрядчиком, подавшим заявку на участие.

Анастасия Еремина