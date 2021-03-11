Благоустройство улицы Большой Покровской планируют начать 1 апреля

Подрядчик ООО «Горстрой» планирует 1 апреля начать работы по благоустройству центральной пешеходной улицы Большой Покровской, сообщили в пресс-службе думы Нижнего Новгорода. Около 70% работ компания намерена выполнить своими силами. Для работ по электроснабжению привлекут субподрядчика.

Как ранее сообщалось, стоимость работ в рамках совмещенного тендера по благоустройству участка Большой Покровской от улицы Октябрьской до Малой Покровской, а также Гребного канала составляет 412 млн руб. Компания стала единственным подрядчиком, подавшим заявку на участие.

На Большой Покровской до конца июля необходимо заменить мощение, освещение, ливневую канализацию, высадить растения, установить лавочки и урны. Проект был разработан бюро «Стрелка» еще несколько лет назад, но пока удалось реализовать только первую часть проекта и благоустроить улицу на участке от площади Минина до дома культуры имени Свердлова.

Анастасия Еремина