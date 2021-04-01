Российский футбольный союз опубликовал данные по вознаграждениям, которые футбольные клубы выплатили посредникам в прошлом году. Больше всех агентам заплатил «Зенит» — € 8 млн, следом идет «Локомотив» — € 5.5 млн, затем «Спартак», «Рубин» и «Динамо» — € 4.5 млн. Много это или мало? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Футбольный агент — профессия неоднозначная. На первый взгляд, человек получает деньги за то, что помогает игроку подписать контракт с тем или иным клубом. Казалось бы, во всех командах есть селекционные службы, но агенты по-прежнему активно работают и получают серьезные деньги.

Их труд оплачивается не просто так, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Надо иметь в виду, что не так-то просто мальчишке, которому 17-18 лет, пусть даже 20 лет, пробиться и попасть в клуб. Этим ребятам нужна помощь, но не “прилипал”, вымогающих у клуба деньги за уже сложившегося футболиста, а настоящих агентов, который раскрывают спортсменов. Это очень непростая работа. Существует несколько десятков специалистов, которые реально помогают футболистам. Нет такого, что они каждый месяц, даже каждый год, получают серьезные деньги. Но появляются ребята, которым агенты помогают реализовать себя в профессии».

Сумасшедшие контракты футболистов у всех на слуху, а вот вознаграждения агентов становятся достоянием общественности не так часто. Например, когда в свое время отец футболиста Неймара, по совместительству его агент, получил за него € 40 млн, скрыть это не удалось. Но в целом подобные выплаты бывают только там, где играют мегазвезды. Если же взять «среднюю температуру по больнице», то посредникам в России платят больше, чем в Европе, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Немного странно сравнивать клубы “Динамо” и “Монако”. При этом размер агентских выплат порой выше у российского клуба.

В московских ФК вознаграждения агентов могут достигать €1 млн.

Во Франции таких выплат просто не бывает. Здесь они обычно варьируются от €100 тыс. до €200 тыс. Любой футболист из десяти ведущих стран Европы, как только слышит слово «Россия», сразу свою зарплату умножает минимум на три-четыре, а обычно — на 10. Это особенность российского рынка: нужно сильно переплачивать как футболисту, так и агенту».

Общая сумма выплат агентам в нашей стране действительно впечатляет: почти €35 млн только за прошлый год. Но при этом коррупционные схемы, которые еще недавно были нормой, ушли в прошлое рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус: «Уже ушли фирмы-однодневки, никто не передает под столом наличные. Может быть, где-то такое еще существует, но я об этом не знаю, на 99% все выплаты идут вбелую. Сегодня Российский футбольный союз исключил коррупционную схему, при которой было лицензировано всего 10 агентов и надо было платить 10-20 млн руб. Сейчас экзамен абсолютно реальный, это, на мой взгляд, большой шаг вперед со стороны РФС».

Правда, порядок, который навели чиновники в агентском бизнесе, не добавил нашему футболу молодых талантливых игроков. Молодежный чемпионат мира, который проходит в Венгрии и Словении, еще раз это доказал. Российская «молодежка», которая состоит из ведущих игроков наших клубов, провалилась на Евро, несмотря на все авансы. Футболисты покинули турнир, проиграв последний матч сверстникам из Дании со счетом 0:3. Основанная сборная тоже далека от идеала, да и клубы в еврокубках нас давно не радуют. На этом фоне зарплаты футболистов и, конечно, серьезные агентские выплаты вызывают вопросы.