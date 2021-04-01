Новый пункт вакцинации от коронавируса в Краснодаре перенесен

Прививочный пункт вакцинации от COVID-19 перенесли с Главной городской площади на улицу Красную, 139. Там прививку будут делать не в специально оборудованном автомобиле КамАЗа, а в помещение банка. Вакцинация проводится в прежнем режиме: с 9:00 до 17:00.

« Это удобнее для жителей. А специализированные машины будут использовать уже в рамках возобновлённой диспансеризации и профмедосмотров в районах края», - сообщили в мэрии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, к утру 1 апреля на территории Кубани зафиксировано 110 новых случаев заражения COVID-19. В числе заболевших - 34 мужчины и 76 женщин в возрасте до 97 лет, в их числе – шестеро детей, младшему из которых девять месяцев.

Дмитрий Михеенко