В Зеленодольске жителей пострадавшего от взрыва дома обеспечили временным жильем

Жителей дома в Зеленодольске, который пострадал от взрыва газа, обеспечили временным жильем в новостройке. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Отмечается, что ключи от квартир получили 13 человек, которые проживали после случившегося в санатории «Волга». Остальным их вручат позже. Все они смогут проживать в новостройке до окончания восстановительных работ в пострадавшем при взрыве дома. Жилье им предоставили безвозмездно муниципалитетом и Госжилфондом Татарстана при поддержке правительства региона.

Напомним, сам взрыв произошел 29 марта в жилом доме на улице Ленина. В результате ЧП два человека погибли, еще четверо остаются в больнице. Позже по факту произошедшего следственные органы возбудили три уголовных дела.

"Ъ-Казань"