Мультфильм воронежской студии Wizart Animation вошел в топ по просмотрам на Netflix

После премьеры 25 марта на американском стриминговом сервисе Netfliх, мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство магии» (на платформе вышел под названием Secret Magic Control Agency) оказался на втором месте по просмотрам в США и мире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскино».

«Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько отечественных проектов разных жанров. Это сериалы "Лучше, чем люди" и "Эпидемия", историческая мелодрама "Серебряные коньки" (эти проекты находятся в категории Netflix Originals), а теперь полнометражный анимационный российский фильм. Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках»,— считает генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова (цитата по ТАСС).

По данным «Роскино», мультфильм воронежской студии занял второе место по просмотрам в мире уже по итогам первых выходных. В Бразилии, Франции, Греции, странах Скандинавии картина вышла на первое место. Ее мировая премьера на Netfliх прошла 25 марта. Как ранее писал “Ъ-Черноземье”, на производство ленты был потрачен 361 млн руб., в российском прокате она идет с 18 марта и пока заработала 66,7 млн руб. Сумма сделки с Netfliх студией не раскрывалась, в ней ожидали, что «Ганзеля...» посмотрят 30–50 млн человек.

Подробнее об ожиданиях Wizart Animation от сотрудничества со стриминговым сервисом, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Netflix бомбит Воронежем».

Андрей Цветков