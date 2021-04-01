«Объекты стали возводиться в единой концепции и с определенной тематикой» Светлана Бардина — о проектах недвижимости

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты полноценной среды вне дома предлагают девелоперы.



Покупая квартиру в масштабной новостройке, клиент сегодня приобретает не только новые личные квадратные метры, но и полноценную комфортную среду вне дома. Чем больше площадь жилого комплекса, тем шире его возможности — к примеру, благоустроенная территория с прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками, образовательные и медицинские учреждения, торговые и развлекательные сервисы, бытовые услуги.

Девелоперы стремятся создать максимально комфортные условия для каждого резидента, хотя потенциальные жители того или иного жилого квартала — люди с самыми разнообразными предпочтениями и интересами. Но возведение объектов в единой концепции и с определенной тематикой, по мнению экспертов компании Est-a-Tet, во многом предопределяет его социум и способствует более точному соответствию предпочтениям и ожиданиями потенциальных покупателей.

Один из ярких примеров — масштабный проект в Тушино. Он спроектирован как жилой комплекс спортивной направленности с полным концептуальным набором. В рамках спортивной составляющей здесь будет открыт современный дворец спорта с бассейном и ледовой ареной. Другой проект — в Даниловском районе — предлагает клиентам широкое разнообразие нестандартных опций — от просторного парка до собственного музея.

В рамках масштабного комплекса на юго-востоке города — десятки объектов образовательной, спортивной, медицинской, развлекательной и торговой инфраструктуры, 40% его территории займут зеленые пространства. Все эти проекты являются современными жилыми комплексами, которые обладают всем необходимым функционалом для комфортного проживания различных возрастных групп.

Такой формат соответствует современному тренду урбанистики по устойчивому развитию территорий. И покупка квартиры в таком комплексе, уверены брокеры, станет не только удачным вложением, но и надежной инвестицией в будущее.