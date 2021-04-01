«Арт-рынок во время пандемии за счет китайцев даже вырос» Дмитрий Буткевич — о самых продаваемых художниках

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие «старые мастера» попали в топ-10.

Итак, согласно подсчетам экспертов сайта Artprice, самым продаваемым художником в 2020 году ожидаемо стал Пабло Пикассо. Почти $245 млн было получено от продажи 3,4 тыс. лотов. Но вообще в топе были «старые мастера», в аукционном бизнесе к этой категории относят художников, творивших до конца XVIII века. Этот рынок даже вырос во время пандемии на 7%. Естественно, за счет китайцев. Сейчас увидите сами.

Вот топ-10 результатов в сегменте «Старые мастера» за прошлый год. Обратите внимание: шесть результатов достигнуты китайскими художниками на площадках Поднебесной. Лидером стал У Бинь (1528-1620); его акварельный свиток «10 видов камня Линби» был куплен 18 октября за $86,6 млн на торгах Poly Auction в Пекине. Интересно, что в 1980-е этот шедевр национальной живописи уже выходил на торги и тогда был продан за $1,2 млн.

На второй позиции еще более древний автор — Жэнь Жэньфа (1255-1327) со свитком «Пять пьяных принцев, возвращающихся на лошадях». 8 октября этот рисунок продан у Sotheby’s Гонконг за 36,5 млн. На третьей — самый древний персонаж — Чжу Дуньжу (1081-1159). Работа автора «Бегущей скорописной каллиграфии» ушел на China Guardian 1 декабря почти за 30 млн.

И только четвертое место в списке занимает настоящий европейский «старый мастер» Рембрандт, чей «Автопортрет в черной шляпе» (1642) ушел на Sotheby's в Лондоне 18 июля за 19 млн.

Есть в «десятке» и Тьеполо за 17 млн с «Мадонной» 1735 года, и Дэвидс де Хем с традиционным натюрмортом середины XVII века почти за 8 млн. Если это не китайские аукционы и художники, то коллекционеры с Востока: крупные продажи, не вошедшие в «Топ-10 старых мастеров», сделаны ими и в Европе. Во Франции они купили несколько примечательных работ. В Париже на Christie’s — за 1,8 млн «Красивая страсбургская женщина» Никола де Ларжильера, а на Artcurial — за 1,6 млн «Кающаяся Магдалина» фаворита Леонардо, художника Андреа Салаи.