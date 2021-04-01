Ак Барс Банк приглашает на форум «HR мост 2021: ВАУ менеджмент»

8 апреля Ак Барс Банк совместно с HR-клубом "Как Делать" проводит форум ВАУ Менеджмент: Вовлекай. Анализируй. Управляй. Мероприятие пройдет на территории стадиона «Ак Барс Арена». Участие очное или онлайн, начало в 9:30.



HR мост позволит побывать в разных городах и в разных компаниях, увидеть своими глазами, как выстроены процессы, как внедряются инновации, чем живет, и дышит рынок. Сторителлинг, уникальные кейсы, несколько экспериментов от экспертов Макдоналдс, Татнефть, Университета Иннополис, Ленты, Ак Барс Банка и др.

Участники форума обсудят что изменилось в управлении командами с появлением гибридного и дистанционного форматов работы. Какие практики менеджмента используют компании разных отраслей, методы мотивации персонала – какими они будут в 2021 году, изменения в корпоративной культуре и многое другое. Все участники форума смогут принять участие в мастер классах от PowerLexis и ЭКОПСИ Консалтинг.

Регистрация на форум открыта по ссылке.

Стратегический информационный партнер форума — электронная газета «Бизнес Онлайн».

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