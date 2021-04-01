Vivo привезет в Россию флагманский смартфон X60 Pro

Китайский производитель электроники Vivo объявил, что в апреле выведет на российский рынок свой флагманский смартфон X60 Pro. Стоимость пока неизвестна.

Международная версия Vivo X60 Pro, которая появится в России, технически отличается от модификации смартфона для внутреннего рынка Китая.

Устройство создано на 7-нанометровой платформе Snapdragon 870 от Qualcomm. Имеет восемь ядер (по четыре ARM Cortex-A77 и ARM Cortex-A55 с частотой до 3,2 ГГц) и графический процессор Adreno 650. X60 Pro получил 6,56-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2376х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон имеет фронтальную камеру на 32 Мп и основной блок, включающий в себя 48 Мп модуль Sony IMX598, а также два 13 Мп — широкоугольный и портретный с двукратным зумом. Фотокамеры сделаны совместно с известным производителем оптики Zeiss и отличаются системой стабилизации Gimbal 2.0 со смещением оптики и технологией Pixel Shift. Такие обычно применяют в зеркальных фотокамерах.

Новый смартфон Vivo, работающий на Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1, появится на российском рынке в версии с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, аккумулятором на 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Стоимость X60 Pro будет названа 12 апреля, когда флагман Vivo поступит в продажу в России.