Петербургский завод Hyundai Motor увеличил выпуск автомашин на 7%

За январь – март текущего года петербургский автозавод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 61,5 тыс. машин. Данный показатель на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, за I квартал экспорт произведенных автомобилей вырос на 40% и составил 7 тыс. единиц . Главным направлением экспорта остается Казахстан. В феврале на заводе заработала 3D Scan Room. Благодаря этому оборудованию контроль качества продукции стал более быстрым и точным.

Напомним, что предприятие компании Hyundai Motor работает в Санкт-Петербурге с 2010 года. В текущем году на заводе планируется выпустить более 230 тыс. автомобилей. Рядом с существующими производственными мощностями строится завод по выпуску автомобильных двигателей. Ожидается, что он заработает с октября.