LEGENDA Intelligent Development готовится к размещению четвертого облигационного займа

Петербургский застройщик LEGENDA Intelligent Development в рамках подготовки к размещению четвертого облигационного займа на 4 млрд рублей опубликовал годовую отчетность. По результатам 2020 года компания продемонстрировала рост по всем ключевым показателям.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Консолидированная выручка LEGENDA за прошедший год составила 9,9 млрд рублей, увеличившись на 33% по сравнению с 2019 годом. Годовой объем продаж в денежном выражении составил 9,1 млрд рублей, что соответствует утвержденным ранее планам, при этом рост цен составил 17%. Активы компании увеличились на 8% и составили 17,3 млрд рублей, а капитал вырос на 42% до 3,5 млрд рублей.

Четвертый облигационный займ LEGENDA Intelligent Development размещается в рамках программы серии 001Р. Срок обращения — 4 года. Дата закрытия книги — 2 апреля 2021 года, техническое размещение состоится 6 апреля. Индикативный диапазон ставки купона составляет 9,75-10% годовых.

О планах застройщика Setl Group разместить на Московской бирже облигации общей номинальной стоимостью от 5 млрд рублей сроком на три года — в материале “Ъ-СПб” "Setl Group пошел на выпуск"