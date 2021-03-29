Setl Group пошел на выпуск

Холдинг Setl Group планирует разместить на Московской бирже облигации общей номинальной стоимостью от 5 млрд рублей, срок обращения которых составит три года. Начиная с 2017 года, этот выпуск станет третьим в рамках программы общим объемом 25 млрд рублей. Эксперты отмечают, что выпуск облигаций среди застройщиков приобрел актуальность в связи с переходом на эскроу-счета и может стать альтернативным банковскому кредитованию способом пополнения оборотных средств и финансирования новых проектов.

В конце прошлой недели холдинг Setl Group заявил о планах разместить на Московской бирже по открытой подписке облигации общей номинальной стоимостью от 5 млрд рублей. Их срок обращения составит три года. Ранее в рамках программы общим объемом 25 млрд рублей компания размещала пятилетние облигации на 5 млрд рублей в 2017 и четырехлетние — в 2019-м на такую же сумму. В холдинге уточняют, что книга заявок может быть открыта уже в апреле текущего года, при этом дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, «БК Регион», «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Привлеченные средства холдинг планирует направить на развитие адресной программы.

Setl Group имеет кредитный рейтинг от агентства АКРА на уровне A– (RU), прогноз «Стабильный», а также В+, прогноз «Стабильный» от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Это самые высокие публичные рейтинги для девелоперских компаний в этих агентствах.

Собеседники “Ъ” поясняют, что сейчас многие девелоперы смотрят на рынок облигаций. Среди них, помимо Setl Group,— «Эталон», ЛСР, ПИК, а также ряд московских застройщиков. При этом, по словам Евгения Миронюка, аналитика «Фридом Финанс», сумма 5 млрд рублей — стандартная при размещениях девелоперов, нуждающихся в привлечения средств. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что начало цикла подъема процентных ставок с учетом частичного погашения предыдущего выпуска облигаций является удачным временем для привлечения капитала Setl Group, особенно с учетом приобретения в 2021 году двух крупных перспективных участков в Петродворцовом районе и около Пушкина.

«Несмотря на то, что процедура кредитования с банками уже поставлена на рельсы, процесс это все равно небыстрый и зарегламентированный. Выпуск облигаций же является альтернативным способом пополнения оборотных средств и позволяет застройщикам финансировать новые проекты»,— добавляет Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP. По его словам, выпуск облигаций среди застройщиков приобрел свою актуальность с переходом на эскроу-счета: как только их загнали в рамки, большинство компаний, особенно крупных, начали искать варианты альтернативного финансирования. «Безусловно, выпуск облигаций может быть менее выгодным, чем получение кредита. Однако из-за того, что таким образом можно быстрее получить средства, застройщики на это идут»,— уточняет он.

Мария Кузнецова