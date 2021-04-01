Станция скорой помощи в Екатеринбурге получила 25 новых автомобилей

Фонд святой Екатерины передал станции скорой медицинской помощи им. Владимира Капиноса в Екатеринбурге 25 новых автомобилей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, машины класса В укомплектованны всем необходимым оборудованием.

«Это уже второй подарок станции. В августе 2020 года фонд подарил 30 таких автомобилей, что позволило в тяжелый период распространения коронавирусной инфекции раскрыть дополнительные бригады на станции и снизить время ожидания скорой помощи пациентами»,— отметил главврач станции Игорь Пушкарев.

Отметим, покупка недостающих автомобилей фондом святой Екатерины позволила с 1 апреля водителям пяти подстанций станции скорой помощи перейти в штат службы. Ранее из-за дефицита автомобилей экипажи частично перевели на аутсорсинг. Извоз осуществляла пермская компания «Феникс-Логистика» Евгения Фридмана.

Напомним, в связи с распространением COVID-19 фонд святой Екатерины неоднократно оказывал гуманитарную помощь больница Свердловской и Челябинской областей: закупал средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и тест-системы для выявления коронавируса. Также ранее было выделено 12 млн руб. на покупку кислородной станции для скорой помощи Екатеринбурга.

Анастасия Реутова