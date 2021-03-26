Водителей пяти подстанций скорой помощи Екатеринбурга вернут с аутсорсинга в штат

С 1 апреля водители пяти подстанций станции скорой помощи им. Владимира Капиноса в Екатеринбурге перейдут в штат службы, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Ранее из-за дефицита автомобилей экипажи частично перевели на аутсорсинг. Извоз осуществляла пермская компания «Феникс-Логистика» Евгения Фридмана.

Решение о возврате экипажей было принято после покупки недостающих автомобилей фондом святой Екатерины. По словам главного врача станции скорой помощи Екатеринбурга Игоря Пушкарева, возвращение водителей не требует дополнительных затрат. Новые машины перейдут в ведение станции. «Из 126 бригад у нас 30 работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплен тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам»,— отметил господин Пушкарев.

В пресс-службе регионального минздрава подчеркнули, что переход никак не сказывается на оказании экстренной медицинской помощи. «Скорая помощь в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика»,— добавили в министерстве.

О частичном переводе извоза бригад скорой помощи Екатеринбурга в частные руки стало известно два года назад. Тогда господин Пушкарев заявлял, что более 50% автопарка скорой составляли машины старше пяти лет, которые нельзя было эксплуатировать по требованию минздава. В августе прошлого года фонд святой Екатерины передал станции скорой помощи Екатеринбурга 30 автомобилей в рамках помощи в борьбе с пандемией. Позднее фонд закупил для станции еще 25 автомобилей. Всего учредители фонда выделили на борьбу с пандемией более 1,4 млрд руб.

Михаил Мананников