Номерной фонд Петербурга за 2020 год сократился на 1,3%

По данным на конец 2020 года в Петербурге насчитывалось 23,5 тыс. юнитов, на 1,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Гостиничный рынок в категории 3-5 «звезд» насчитывал 146 объектов.

Причиной сокращения предложения стало закрытие отеля «Андерсен», сообщают аналитики Knight Frank St Petersburg. При этом на рынок в прошлом году был выведен один отель на 96 номеров, расположенный в центре Петербурга.

В текущем году ожидается ввод пятизвездочной гостиницы Wawelberg Hotel и двух отелей категории 4 «звезды».

По данным комитета по туризму, в 2020 году город посетили на 72% путешественников меньше, чем до пандемии. Количество иностранных туристов, успевших побывать в Петербурге до введения ограничений, составило 500 тыс. человек. Средний уровень загрузки (OCC) отелей отмечался на уровне 37,9%, в 1,8 раза ниже, чем в 2019 году.

В текущем году ожидается постепенное увеличение количества туристов и восстановление отрасли гостеприимства.

О планах развития гостиничного бизнеса — в материале “Ъ-СПб” «HoReCa Up прогнозирует 2021 год»