Власти Екатеринбурга объявят новый конкурс на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

Администрация Екатеринбурга объявит повторный конкурс по поиску подрядчика для реконструкции транспортной развязки у концерна «Калина», говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале города. Ранее проведение конкурса было приостановлено.

Об объявлении конкурса на реконструкцию развязки стало известно в начале марта. Начальная цена контракта составляла 6,4 млрд руб. Транспортная развязка находится на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Строительство должно было завершиться в 2024 году. Начать работы планировали во втором полугодии 2021 года.

«Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России тендера по аналогичному объекту. Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика»,— сказал замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Он добавил, что власти скорректируют пакет документации для повторного проведения торгов. Новый конкурс будет объявлен в ближайшее время.

Михаил Мананников