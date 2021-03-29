Власти Екатеринбурга отменили конкурс на реконструкцию транспортной развязки у концерна «Калина»

Управление капитального строительства Екатеринбурга направило заявку об отмене конкурса по поиску подрядчика для строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Сейчас закупка автоматически переведена на этап «определение подрядчика отменено».

Об объявлении конкурса на строительство развязки стало известно в начале марта. Начальная цена контракта составляла 6,4 млрд руб. Транспортная развязка находится на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом. Строительство должно было завершиться в 2024 году. Начать работы планировали во втором полугодии 2021 года.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга “Ъ-Урал” заявили, что уточнят информацию позднее.

Михаил Мананников