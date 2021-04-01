Александр Высокинский: КРТ затронет малоэтажную застройку без «элементарных удобств»

Программа комплексного развития территорий (КРТ) в Свердловской области затронет малоэтажную застройку без элементарных удобств, сообщил и.о. губернатора, руководитель рабочей группы по программе КРТ Александр Высокинский.

«Достаточно активно уже ведутся дискуссии о том, жителям каких районов и домов предложат войти в КРТ. Тем не менее на этом этапе, мы, как и прежде, исходим из того, что у нас механизм КРТ затронет малоэтажную – в один-два этажа – застройку, дома, где в отдельных случаях нет элементарных удобств», – сказал Александр Высокинский.

Господин Высокинский отметил, что механизм КРТ в Свердловской области объединит все инструменты улучшения жилищных условий. «У нас накоплен богатый опыт по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Крупные муниципалитеты заключали договоры о развитии застроенных территорий с застройщиками, которые в обмен получали право на земельный участок под старыми домами. Хорошие наработки есть по оказанию помощи обманутым дольщикам, реализации проектов комплексного освоения территории. Все эти отработанные инструменты позволяет объединить механизм КРТ», – сказал он.

Областной кабмин вместе с экспертным сообществом в настоящее время готовит ряд подзаконных актов, которые раскрывают механику процесса. Куратором всей работы становится областной Минстрой. Так, в числе первых документов – основные критерии для домов, которые могут быть включены в КРТ.

Напомним, на прошло неделе мэрия Екатеринбурга обозначила кварталы, где может начаться комплексное развитие территорий.