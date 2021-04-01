Лавров: Россия никогда не будет «морозить» граждан Евросоюза

Выступая на передаче «Большая игра» («Первый канал»), глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия никогда не будет шантажировать Европу при помощи своих энергоносителей.

«Мы никогда — это принципиальная позиция независимо ни от чего — не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе (в качестве инструмента давления.— “Ъ”)»,— подчеркнул он.

Один из ведущих передачи, американский политолог Дмитрий Саймс уточнил: «Даже если вас (Россию.— “Ъ”) отключат от СВИФТ и всего чего угодно?»

«Мы не будем этого делать. Это принципиальная позиция президента России Владимира Путина. Не будем "вставать" в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать,— подтвердил глава МИД РФ.— Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене. Запад, достаточно часто делающий восклицания насчет того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, как оружие, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым». По его словам, «предоставление базовых нужд, от которых зависит повседневная жизнь простых граждан, никогда не может быть предметом санкций».

Напомним, на прошлой неделе состоялся двухдневный саммит Евросоюза, участники которого должны были наметить новую стратегию ЕС в отношениях с Россией. Однако на фоне третьей волны COVID-19 в Европе лидеры стран не стали обсуждать столь противоречивую тему в онлайн-формате, а решили дождаться очной встречи.

Об экспорте «Газпрома» в Европу читайте в материале “Ъ” «Европа хабнула газа».

Елена Черненко