Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 56 тысячам

По состоянию на четверг в Самарской области подтверждено 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (80), Тольятти (47), Сызрань (11), Отрадный (восемь) и Чапаевск (восемь). Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«169 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего в Самарской области за время пандемии выявлено более 55,9 тыс. случаев коронавируса. За этот период скончались 1107 человек с подтвержденным COVID-19. Последними за прошедшие сутки умерли девять человек в возрасте от 42 до 82 лет.

Ранее в регионе были продлены ограничения из-за COVID-19. В первую очередь они коснулись подростков и пожилых людей.

Георгий Портнов