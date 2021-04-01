Пентагон вернул трансгендерам право служить в ВС США

Министерство обороны США отменило запрет предыдущей президентской администрации на службу в вооруженных силах (ВС) США трансгендеров. Заявление об этих изменениях руководство Пентагона приурочило к отмечавшемуся вчера в мире Международному дню видимости трансгендерных людей.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу через 30 дней, трансгендеры, которые хотят служить в ВС и соответствуют предъявляемым к новобранцам требованиям, могут поступать на военную службу. При этом они будут получать все положенное им по закону медицинское обслуживание, связанное с переменой пола. Новые правила также запрещают увольнение из ВС военнослужащих на основании половой идентичности и дискриминацию в их отношении. По оценкам Пентагона, в американских ВС может насчитываться от 1 тыс. до 8 тыс. человек, которые считают себя трансгендерами, даже если они не получают соответствующей гормональной терапии.

Строгий законодательный запрет на службу в армии геев и лесбиянок действовал в стране с конца Второй мировой войны. В 1993 году запрет был смягчен в рамках так называемой политики «я не спрашиваю, ты не отвечаешь», когда единственным основанием для увольнения со службы представителей LGBT-сообщества стало их публичное признание своей сексуальности. Окончательно запрет на службу в армии представителей LGBT-сообщества был снят только в 2011 году. Запрет на службу трансгендеров действовал с 1960 года и был отменен в 2016-м. В 2018 году запрет был введен вновь.

В 2020 году в США трансгендера впервые избрали сенатором штата, в марте 2021 года сенат США впервые утвердил трансгендера на должность в Белом доме.

О том, как из-за трансгендеров и интерсексуалов меняются спортивные правила, читайте в материале “Ъ” «Большой спорт плохо делится по полам».

Алена Миклашевская