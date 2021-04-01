В Ярославле на ремонт Волжской набережной нужно 700 млн рублей

На ремонт Волжской набережной Ярославля необходимо более 700 млн руб., сообщает сетевое издание «Ярньюс» со ссылкой на информацию, полученную в правительстве Ярославской области. В правительстве отметили, что на Волжской набережной специалисты «Горзеленхозстроя» по муниципальному заданию ведут работы по ремонту выявленных провалов плитки.

«Мэрией города Ярославля определены виды работ, необходимые при благоустройстве территории Волжской набережной, в том числе их стоимость, которая составила 707,781 млн руб.»,— цитирует «Ярньюс» ответ, полученный из регионального правительства.

В региональном правительстве также пояснили, что после подтопления нижнего яруса Волжской набережной в 2020 году сотрудниками «Горзеленхозстроя» были проведены работы по спасению гранитных плит подпорных стен набережной и выполнены работы по устранению провалов плиточного покрытия общей площадью более 2.1 тыс. кв. м. В настоящее время мэрия Ярославля совместно с региональным правительством прорабатывают вопрос финансирования благоустройства Волжской набережной.

Ранее “Ъ-Ярославль” рассказывал, что в прошлом году в конце января – начале февраля уровень воды в Волге повысился до критической отметки. Река вышла из берегов и затопила набережную в Ярославле, в результате чего было повреждено плиточное покрытие. Первоначально планировалось полностью восстановить пострадавшую во время зимнего паводка Волжскую набережную ко Дню города, проводимого 12 сентября 2020 года.

Подробнее о подготовке к весеннему паводку в 2021 году в материале “Ъ-Ярославль” – «На коротком паводке».

Дарья Сабаева