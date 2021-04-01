Новикомбанк предложил новые механизмы привлечения инвестиций в проекты предприятий

Экспертное сообщество поддержало инициативы Новикомбанка по формированию инвестиционно привлекательной среды для предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Представители банка приняли активное участие в дискуссиях в рамках деловой программы форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».
Так, председатель правления Новикомбанка, член бюро ЦС ООО «СоюзМаш России» Елена Георгиева в ходе пленарного заседания рассказала о шагах по реализации предложения банка о формировании инструмента для поддержки инвестиционных проектов. Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий и импортозамещения.
«Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики — ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда»,— отметила Елена Георгиева.
Предправления Новикомбанка отдельно подчеркнула, что каждый контракт в рамках данного механизма предполагает заключение на конкурентной основе. «За право заключения контракта на условиях механизма гарантированного заказа предприятия будут конкурировать, банки и частные инвесторы, в свою очередь, будут бороться за возможность принять финансовое участие в проекте»,— прокомментировала руководитель Новикомбанка.
При этом Елена Георгиева обратила особое внимание на необходимость оперативного формирования и доведения до отечественных предприятий номенклатуры промышленной продукции, производство которой стратегически важно обеспечить в первоочередном порядке в рамках импортозамещения.
Инициатива Новикомбанка получила поддержку со стороны заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, таких крупнейших корпораций, как «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом».
В ходе посвященного гражданским закупкам круглого стола старший вице-президент банка Анна Лаврентьева поделилась экспертизой в области организации финансирования проектов диверсификации и также высказала ряд предложений.
Обобщая опыт работы Новикомбанка с инструментами господдержки, Анна Лаврентьева отметила высокую перспективность применения 26-го Постановления правительства РФ при реализации проектов диверсификации, позволяющего получить финансирование на льготных условиях не только предприятию-поставщику, но и покупателю при отсутствии авансирования. «Как и квотирование, оно направлено на стимулирование закупок высокотехнологичной гражданской продукции, произведенной предприятиями, на эти цели может направляться не менее 70% льготного кредита. Банки готовы предлагать льготную ставку 1–2% годовых»,— сказала Анна Лаврентьева.
Топ-менеджер Новикомбанка, поддерживая действующую систему мониторинга выпускаемой отечественными предприятиями промышленной продукции, сформулировала предложения по ее дальнейшему развитию. «В настоящее время ведется ряд перечней промышленной продукции в разрезе ее номенклатуры. В то же время отсутствует единый реестр как уже выпускаемой, так и новой продукции, необходимой для выполнения мероприятий национальных проектов, синхронизированный с каталогом закупаемой заказчиками продукции»,— отметила она.
Отдельным приоритетом для банка является кредитование и обслуживание кооперации клиентов—промышленных предприятий, включая широкий круг предприятий МСП. На специальной сессии «Концессии и государственно-частное партнерство. Малый и средний бизнес: активный участник или сторонний наблюдатель?» директор департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок рассказал о финансировании проектов малого и среднего предпринимательства, а также использовании мер и инструментов государственной поддержки в этом сегменте.
Эксперты банка приняли участие в ряде других дискуссий, посвященных обсуждению вопросов импортозамещения, цифровизации, диверсификации и других задач, направленных на достижение целей национальных проектов.
Представители органов власти, бизнеса, экспертного сообщества высоко оценили озвученные Новикомбанком инициативы, направленные на развитие российской высокотехнологичной промышленности.
Пресс-служба
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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в двадцатку крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания The Banker (Великобритания), Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) — высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА– с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's — Ва3, прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», концерн «Калашников» и др. «Ростех» активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. «Ростех» выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.