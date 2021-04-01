Новикомбанк предложил новые механизмы привлечения инвестиций в проекты предприятий

Экспертное сообщество поддержало инициативы Новикомбанка по формированию инвестиционно привлекательной среды для предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Представители банка приняли активное участие в дискуссиях в рамках деловой программы форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Так, председатель правления Новикомбанка, член бюро ЦС ООО «СоюзМаш России» Елена Георгиева в ходе пленарного заседания рассказала о шагах по реализации предложения банка о формировании инструмента для поддержки инвестиционных проектов. Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий и импортозамещения.

«Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики — ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда»,— отметила Елена Георгиева.

Предправления Новикомбанка отдельно подчеркнула, что каждый контракт в рамках данного механизма предполагает заключение на конкурентной основе. «За право заключения контракта на условиях механизма гарантированного заказа предприятия будут конкурировать, банки и частные инвесторы, в свою очередь, будут бороться за возможность принять финансовое участие в проекте»,— прокомментировала руководитель Новикомбанка.

При этом Елена Георгиева обратила особое внимание на необходимость оперативного формирования и доведения до отечественных предприятий номенклатуры промышленной продукции, производство которой стратегически важно обеспечить в первоочередном порядке в рамках импортозамещения.

Инициатива Новикомбанка получила поддержку со стороны заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, таких крупнейших корпораций, как «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом».

В ходе посвященного гражданским закупкам круглого стола старший вице-президент банка Анна Лаврентьева поделилась экспертизой в области организации финансирования проектов диверсификации и также высказала ряд предложений.

Обобщая опыт работы Новикомбанка с инструментами господдержки, Анна Лаврентьева отметила высокую перспективность применения 26-го Постановления правительства РФ при реализации проектов диверсификации, позволяющего получить финансирование на льготных условиях не только предприятию-поставщику, но и покупателю при отсутствии авансирования. «Как и квотирование, оно направлено на стимулирование закупок высокотехнологичной гражданской продукции, произведенной предприятиями, на эти цели может направляться не менее 70% льготного кредита. Банки готовы предлагать льготную ставку 1–2% годовых»,— сказала Анна Лаврентьева.

Топ-менеджер Новикомбанка, поддерживая действующую систему мониторинга выпускаемой отечественными предприятиями промышленной продукции, сформулировала предложения по ее дальнейшему развитию. «В настоящее время ведется ряд перечней промышленной продукции в разрезе ее номенклатуры. В то же время отсутствует единый реестр как уже выпускаемой, так и новой продукции, необходимой для выполнения мероприятий национальных проектов, синхронизированный с каталогом закупаемой заказчиками продукции»,— отметила она.

Отдельным приоритетом для банка является кредитование и обслуживание кооперации клиентов—промышленных предприятий, включая широкий круг предприятий МСП. На специальной сессии «Концессии и государственно-частное партнерство. Малый и средний бизнес: активный участник или сторонний наблюдатель?» директор департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок рассказал о финансировании проектов малого и среднего предпринимательства, а также использовании мер и инструментов государственной поддержки в этом сегменте.

Эксперты банка приняли участие в ряде других дискуссий, посвященных обсуждению вопросов импортозамещения, цифровизации, диверсификации и других задач, направленных на достижение целей национальных проектов.

Представители органов власти, бизнеса, экспертного сообщества высоко оценили озвученные Новикомбанком инициативы, направленные на развитие российской высокотехнологичной промышленности.

Пресс-служба

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