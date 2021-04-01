Адвокат Евгения Ройзмана обжаловала штрафы за участие политика в шествии в поддержку Навального

Адвокат Евгения Ройзмана Юлия Федотова обжаловала в Свердловском областном суде постановление Октябрьского райсуда Екатеринбурга, который дважды признал политика виновным в нарушении порядка проведения незаконных акций 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Напомним, господина Ройзмана оштрафовали на общую сумму 40 тыс. руб.

«Подала сегодня жалобы на оба постановления в Свердловский областной суд. Свобода мирных собраний не может быть ограничена усмотрением ни судьи, ни подполковника. О дате заседания сообщу»,— написала на своей странице в Facebook госпожа Федотова.

Подробнее о произошедшем — в материале “Ъ-Урал” «"Не понимаю, как можно человеку в своей стране запретить ходить по улицам"»

Анастасия Реутова