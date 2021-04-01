АКРА подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка на уровне AA(RU) со «стабильным» прогнозом и повысило оценку собственной кредитоспособности банка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанк на уровне AA(RU), прогноз «стабильный», а также приравненный к рейтингу банка рейтинг облигаций старшего необеспеченного долга.

Подтверждение кредитных рейтингов Россельхозбанка и его старших облигаций обусловлено высокой системной значимостью банка для российской экономики и национальной банковской системы, поддержкой со стороны государства, а также лидирующим положением в кредитовании отечественного агропромышленного комплекса.

В отчете АКРА говорится, что РСХБ является одним из крупнейших российских банков (пятое место по активам и собственному капиталу) и третьим по величине активов государственным банком.

Агентство отмечает сильную франшизу банка, которая характеризуется одной из наиболее развитых в России региональных сетей и опирается на лояльность клиентской базы по всей стране. Структура фондирования банка оценивается агентством как сбалансированная, банк обладает достаточным объемом ликвидных и высоколиквидных активов для покрытия потенциальных оттоков и высокими показателями краткосрочной ликвидности.

Вместе с тем АКРА повысило оценку собственной кредитоспособности (ОСК) Россельхозбанка до уровня bbb- в силу улучшения оценки агентством риск-профиля банка. АКРА отмечает рост рентабельности операций Россельхозбанка одновременно с улучшением качества кредитного портфеля. Агентство указывает на приближение текущего уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности РСХБ к показателям сопоставимых кредитных организаций и ожидает дальнейшего снижения ее объема.

«Оценка АКРА подтверждает, что мы реализуем правильную стратегию: наращиваем кредитование АПК и смежных отраслей, развиваем ипотечное кредитование, одновременно повышая эффективность операций и качество активов. Важно, что Россельхозбанк работает в интересах всей страны, решает важнейшие задачи по развитию национальной экономики и укреплению благосостояния людей. Прежде всего мы развиваем самую важную для каждого человека отрасль — производство продуктов питания. Планируем и дальше поддерживать как бизнес-проекты, так и миллионы розничных клиентов по всей стране»,— отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Согласно методологии АКРА, оценка собственной кредитоспособности банка отражает возможность выполнять финансовые обязательства в установленные контрактные сроки в полном объеме без учета внешней поддержки, системной значимости и внешних экстраординарных событий, которые могут повлиять на его кредитоспособность.

Повышение ОСК обусловило повышение рейтинга субординированных бессрочных облигаций РСХБ до уровня B(RU).

По итогам 2020 года чистая прибыль Группы Россельхозбанка по МСФО составила 13,0 млрд руб., что в 3,2 раза выше показателя 2019 года. Рекордный для Группы финансовый результат обусловлен последовательным повышением качества активов и ростом операционных доходов при эффективном управлении расходами.