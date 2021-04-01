Аэропорт Толмачево заключил с властями соглашение о защите капиталовложений по реконструкции аэровокзала

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт»), администрация региона и Минэкономразвития РФ заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту реконструкции аэровокзального комплекса. «Общая стоимость проекта — более 60 млрд руб., в том числе объем собственных средств инвестора — 6,14 млрд руб.»,— сообщает минэкономразвития региона.

Соглашение предполагает, что на инвесторов не будут распространяться никакие меры, ухудшающие условия их деятельности на срок до 20 лет.

В частности, на срок его действия инвестору предоставляются гарантии по неувеличению ставок по налогу на имущество, налогу на прибыль, вывозной таможенной пошлины, по сохранению действующих на момент заключения соглашения требований по землепользованию и застройке и т.д.

Ранее в интервью “Ъ-Сибирь” гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич сообщал, что стоимость двух этапов строительства нового пассажирского терминала площадью более 85 тыс. кв. м в ценах 2019 года составляет 20 млрд руб. Сдачи в эксплуатацию первого этапа терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется в августе 2022 года. Реализацию второго этапа планируется начать осенью того же года. В январе 2021 года стало известно, что аэропорт заказал разработку проекта реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). По оценкам господина Янкилевича, инвестиции в реконструкцию ВПП-1 предварительно составляют около 24 млрд руб., из которых 10,4 млрд руб. — первый этап со строительством новой полосы и рулежных дорожек. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Оксана Павлова