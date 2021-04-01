В Самаре утвердили новую среднюю стоимость квадратного метра жилья

Средняя стоимость одного кв. м общей площади жилья в Самаре на второй квартал текущего года составит 48,6 тыс. руб. Постановление главы города Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

По сравнению с первым кварталом текущего года стоимость одного кв. м жилья в Самаре не изменилась. В отношении к последнему кварталу минувшего года она снизилась более чем на 300 руб.

Ранее стало известно о планах ООО «Парамита» построить многоэтажное жилье на ул. Печерской в Октябрьском районе Самары. Компания хочет возвести высотки на участке площадью 5,6 тыс. кв. м.

Одновременно с этим решается вопрос о застройке территории бывшего четвертого ГПЗ. ООО «Новый Дон» намерена возвести в этом районе дома высотой 250 м.

Георгий Портнов