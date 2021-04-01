В Ростове-на-Дону парад в честь дня Победы пройдет со зрителями

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону состоится со зрителями, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«По данным правительства области в Ростове-на-Дону планируется 500 зрителей»,— сообщили в пресс-службе. В городах, где состоятся парады победы, запланировано пригласить от 250 до 1,5 тыс. зрителей. Отмечается, что сейчас организована добровольная вакцинация зрителей: приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны, сопровождающих их волонтеров, медицинских работников, водителей и др.

Напомним, парады победы также состоятся в Новочеркасске, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие около 15 тыс. военнослужащих ЮВО, а также будет задействовано 500 единиц военной техники.

Наталья Шинкарева