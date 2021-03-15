В ЮВО в параде Победы будут участвовать 500 единиц военной техники

Во время парадов Победы в городах ЮВО будет задействовано 500 единиц военной техники, 20 из которых — образцы времен войны. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как сказано в сообщении, во время парада в Ростове будут продемонстрированы 45 образцов военной авиации 4-й армии ВВС и ПВО, в частности вертолетов Ми-8, Ка-52, самолетов Ту-134, Су-27 и другие. Также на территории ЮВО в состав механизированных колонн войдут восемь образцов вооружения и военной техники, в том числе шесть оперативно-тактических комплексов ОТРК «Искандер» и два зенитных ракетных комплекса С-400 «Триумф», танки Т-90, и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Смерч», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», а также экспонаты военных музеев, такие как БМ-13 «Катюша», танки Т-34 и Т34-85 и пушки ЗИС-3.

Напомним, парады Победы пройдут в 10 городах на территории ЮФО: в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Наталья Шинкарева