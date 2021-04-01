Количество случаев COVID-19 на Ямале превысило 38 тысяч

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 014 жителей округа. Из них более 36,5 тыс. человек выздоровели, 407 пациентов скончались.

Ранее в ЯНАО сняли ограничение на работу ночных клубов и разрешили проводить праздники в помещениях школ, детсадов и колледжей. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер. Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в округе продлили до 30 апреля.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 169 случаев COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 554 264 россиянина. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 99 233 пациента скончались.

Михаил Мананников