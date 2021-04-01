Райффайзенбанк снижает ставки по потребительским кредитам

Райффайзенбанк снижает минимальные ставки по потребительским кредитам до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заемщиков.
«Получить необходимую сумму просто на сайте или в мобильном приложении “Райффайзен-Онлайн” даже в городах, где нет физических отделений банка. География цифрового присутствия Райффайзенбанка охватывает более 100 городов по всей стране,— отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.— Сегодня более 70% всех кредитов мы выдаем полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов».
Ранее Райффайзенбанк объявил, что увеличивает максимальную сумму одного займа до 3 млн руб. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на raif.ru.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 45 тыс. сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1,9 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.