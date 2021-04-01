Райффайзенбанк снижает ставки по потребительским кредитам

Райффайзенбанк снижает минимальные ставки по потребительским кредитам до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заемщиков.

«Получить необходимую сумму просто на сайте или в мобильном приложении “Райффайзен-Онлайн” даже в городах, где нет физических отделений банка. География цифрового присутствия Райффайзенбанка охватывает более 100 городов по всей стране,— отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.— Сегодня более 70% всех кредитов мы выдаем полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов».

Ранее Райффайзенбанк объявил, что увеличивает максимальную сумму одного займа до 3 млн руб. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на raif.ru.