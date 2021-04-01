За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 135 человек

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 человек скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 82 651 человек. Их них более 75,8 тыс. человек выздоровели, еще 2 745 пациентов скончались.

Напомним, жителям Свердловской области старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодателям рекомендуется перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. свердловчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Михаил Мананников