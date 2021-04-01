По делу об отравлении на Ставрополье признаны потерпевшими 90 человек

В Ставропольском крае 90 жителей села Марьины Колодцы признаны пострадавшими по уголовному делу по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое было возбуждено 30 марта после массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В сообщении сказано, что за врачебной помощью уже обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых госпитализированы были 11. «Диагноз обратившихся ротовирус и норовирус»,— сказано в сообщении. По данным пресс-службы губернатора Ставропольского края, в качестве основной версии происшествия рассматривается отравление водопроводной водой. Следователи СКР изъяли пробы воды на водонапорной станции, проводятся судебные экспертизы.

Наталья Шинкарева