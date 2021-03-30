В Ставропольском крае возбудили дело после пищевого отравления 39 человек

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после массового пищевого отравления в селе Марьины Колодцы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 30 марта в сельскую больницу обратились 39 человек с признаками кишечного расстройства, восемь из которых были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Следствие выясняет обстоятельства происшествия.

Наталья Шинкарева